কথাসাহিত্যিক জয়শ্রী দাসের নিজস্ব শিল্পভুবন

রণজিৎ সরকার

জয়শ্রী দাস কথাসাহিত্যিক। পেশায় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার গবেষণার বিষয় ‘মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা’। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার আদেশে ২০২১ সালের ২৮ অক্টোবর বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে জয়শ্রী দাসকে ‘A Study on Performance Appraisal System of Bangladesh Standards and Testing’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এমফিল ডিগ্রি দেওয়া হয়। এখন তিনি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শৈশব থেকেই জয়শ্রী দাস মেধার পরিচয় দিয়ে আসছেন। পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও একেএম কলেজ পটুয়াখালী থেকে এইচএসসি পাস করেন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক পাস করেন এবং প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। জয়শ্রী দাস পেশাগত জীবনে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনে (বিএসটিআই) উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত।

পটুয়াখালী জেলা সদরের সত্যরঞ্জন দাস ও সুনীতি সুধা দাসের ছোট মেয়ে জয়শ্রী দাস। তারা দুজনই শিক্ষক ছিলেন। পটুয়াখালী শহরে তাদের দোতলা বাড়ি ছিল। বাড়িতে বড় একটি লাইব্রেরি ছিল। বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্র হওয়ায় তার সংগ্রহে ছিল কয়েক হাজার বই। বাড়িতে বইয়ের গন্ধে ভরপুর ছিল। সবার ছোট হওয়ায় এবং ভাই-বোনদের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান হওয়ায় বইপড়া ছাড়া তেমন কোনো সঙ্গী ছিল না তার। বই পড়তে পড়তেই এক সময় নিজের ভেতর থেকে লেখার তাড়না চলে আসে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ম্যাগাজিনে লেখা শুরু হয় তার।

প্রথমে বিভিন্ন পত্রিকায় ম্যাগাজিনের সম্পাদনা ও গল্প লেখা শুরু করলেও প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালের একুশের বইমেলায়। উপন্যাসটির নাম ‘একটু অন্যরকম গল্প’। ২০১৯ সালে ‘সে এবং দ্বিতীয়’, ২০২০ সালে ‘সদয় অবগতি’ প্রকাশ হয়। ২০২১ সালের বইমেলায় প্রকাশ হয় ‘তুমি আছো কবিতা নেই’। ২০২২ সালের বইমেলায় ‘বিবর্ণ নয়নতারা’ গল্পের বই প্রকাশ হয়।

তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সেই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কলাম লিখছেন এবং গবেষণার কাজ করছেন। উচ্চ পদে চাকরি করে এত ব্যস্ততা থাকার পরও কীভাবে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মানুষের ব্যস্ততার শেষ নেই। ব্যস্ততার মাঝেই নিজের একান্ত কিছু কাজ করতে কিন্তু সবাই ভালোবাসে। সে কাজটা কিন্তু মানুষ মনোযোগ দিয়ে করে এবং তা আপন ইচ্ছায় করে ফেলে। আমারও লেখালেখির মাঝের সময়টা খুব ভালো কাটে। লেখা শেষ হলে বুঝতে পারি, আমাকে দিয়ে কে যেন লিখিয়ে নিয়েছে।’

সমাজে নারীদের এগিয়ে যেতে হলে কী করতে হবে? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সমাজের প্রতিটি নারীকে শ্রদ্ধা করতে হবে। একই সঙ্গে নারীকে হতে হবে কর্মময়।’

তার স্বামী উত্তম কুমার দাস পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তাদের দুটি সন্তান, বড় ছেলে ঋদ্ধি মনন এবং ছোট ছেলে আর্য অনুরণন। জয়শ্রী দাসের এক ভাই। তিনি পেশায় চিকিৎসক। তার নাম ড. সিদ্ধার্থ শংকর দাস। তার দুই বোন। একজন অর্চনা মনি দাস। তিনি ব্যাংক কর্মকর্তা। অন্যজন অর্পিতা দাস। তিনি একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। জয়শ্রী দাস সবার ছোট। তিনি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া গান শুনতে পছন্দ করেন। রবীন্দ্রসংগীত পছন্দ, দেবব্রত বিশ্বাসের গান ও পুরোনো দিনের গান ভীষণ ভালো লাগে তার। প্রার্থনা সংগীত পছন্দ করেন। প্রিয় লেখকের তালিকায় আছে অসংখ্য নাম।

মেধাবী মানুষ বলে কথা কম বলতে পছন্দ করেন। কথায় আছে, কথা কম কাজ বেশি। তিনি কথা কম বলে কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন। চাকরি ও সংসারের কাজের ব্যস্ততার মাঝে নিয়মিত লেখালেখি করার চেষ্টা করেন। গভীর রাতে লিখতে বেশি পছন্দ করেন। প্রিয় ব্যক্তিত্ব বাবা সত্যরঞ্জন দাস, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম।

জয়শ্রী দাস তার নিরন্তর সাহিত্য সাধনায় ইতোমধ্যে নির্মাণ করেছেন নিজস্ব এক শিল্পভুবন। মানুষকে জাগ্রত করেন তার লেখা দিয়ে। তিনি স্বপ্ন দেখেন রাগবিহীন একটা পৃথিবী গড়ে তোলার। যেখানে সবাই পরস্পরের শুধুই প্রশংসা করবে। মানুষ মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করবে। আপনার পরিশ্রমের ফলে মেধার সাফল্যের জয়ধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে যাক।

লেখক: কথাশিল্পী ও সাংবাদিক।

এসইউ/এমএস