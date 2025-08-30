মতিঝিলে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা
রাজধানীর মতিঝিলে দুই সাংবাদিক সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন। আহতরা হলেন- ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার রেদওয়ানুল হক এবং দৈনিক কালবেলার সাংবাদিক এ জেড ভূঁইয়া আনাস।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনের একটি ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও এ পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
আহত সাংবাদিক রেদওয়ানুল হক জাগো নিউজকে জানান, তিনি ও আনাস ভবনের নিচে অবস্থান করছিলেন। এসময় আলম নামে এক ব্যক্তি এসে সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। তারা অস্বীকৃতি জানালে আলম তাদের ওপর চড়াও হন। পরে আরও ৮-১০ জন যোগ দিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। এতে তিনি হাতে, মাথায় ও পিঠে আঘাত পান।
তিনি বিষয়টি থানায় অবহিত করেছেন। মতিঝিল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও হামলাকারীরা ১০-১২ জন হওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হবে।’
স্থানীয়দের দাবি, আলম এলাকায় পরিচিত সন্ত্রাসী এবং নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তিনি সাংবাদিকদের সরে যেতে বলেন, তারা অস্বীকৃতি জানানোয় তাদের ওপর হামলা চালান।
ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু সালেহ আকন।
