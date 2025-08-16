হাতিকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকসহ আহত ৩, আনা হলো ঢাকায়

হাতিকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকসহ আহত ৩, আনা হলো ঢাকায়
মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির চিকিৎসা দিতে গিয়ে হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন ২ চিকিৎসকসহ তিনজন। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর হেলিকপ্টারে কক্সবাজারের রামু থেকে ঢাকায় আনা হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, শুক্রবার বিকেলে রামু উপজেলার মিয়ানমার সীমান্তবর্তী রাজারকুল থোয়াইংগ্যকাটা এলাকার বালুচড়া দক্ষিণের পাহাড়ে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন—ডুলাহাজরা সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন হাতেম সাজ্জাত মো. জুলকারনাইন, গাজীপুর সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং সেভ দ্য নেচার অব বাংলাদেশ কক্সবাজার জেলা শাখার সদস্য সচিব মো. আতিকুর রহমান।
তারা সীমান্ত এলাকায় মাইন বিস্ফোরণে আহত একটি বন্য হাতির চিকিৎসা দিতে গেলে হাতিটির আক্রমণে গুরুতর আহত হন।
পরে বিজিবির হেলিকপ্টারযোগে রামু ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকায় নেওয়া হয়।
বিজিবির এই কর্মকর্তা জানান, সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায়ও বিজিবি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আহতদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
