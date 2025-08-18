ওয়াকিটকি কেনায় অনিয়মের অভিযোগে ডিএনসিসিতে দুদকের অভিযান

ওয়াকিটকি কেনায় অনিয়মের অভিযোগে ডিএনসিসিতে দুদকের অভিযান
ওয়াকিটকি কেনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুদকের প্রধান কার্যালয়ের এক এনফোর্সমেন্ট টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি একটি চীনা কোম্পানির সনদ ব্যবহার করে কাজ পেয়েছে।
- আরও পড়ুন
ঢাকা ওয়াসার এক প্রকল্পের ব্যয় বাড়লো ২ হাজার ৮২৬ কোটি টাকা
ঢাকা কাস্টমসের ২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রধান উপদেষ্টা-দুদকে অভিযোগ
অভিযান চলাকালে এনফোর্সমেন্ট টিম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সংগ্রহ করে।
দুদক জানায়, প্রাথমিক বিশ্লেষণে ডিএনসিসির ক্রয়কৃত ওয়াকিটকির দাম অন্যান্য সরকারি সংস্থার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত যাচাইয়ের জন্য প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত সব নথি চাওয়া হয়েছে।
রেকর্ডপত্র যাচাই-বাছাই শেষে টিম কমিশনের কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করবে বলেও জানায় দুদক।
এসএম/কেএসআর