সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৫১৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১৫১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯৮২ জন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এবং বাকি ৫৩৩ জন অন্যান্য ঘটনায় জড়িত।
শুক্রবার (২৯আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
- আরও পড়ুন
- সাভারে অপহৃত ১০ মাস বয়সী শিশু আদাবরে উদ্ধার, অপহরণকারী গ্রেফতার
- নারিকেল চুরি নিয়ে দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে বিএনপি নেতা নিহত
- বেনাপোলে বাড়ির সামনে কসাইকে গলা কেটে হত্যা
তিনি জানান, দেশব্যাপী পরিচালিত এই অভিযানে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, রিভলভার ১টি, ১২ বোর একনলা বন্দুক ১টি, এলজি বন্দুক ১ টি, পিস্তল ১ টি, জি-৩ রাইফেল ১টি, এমএ-১ভেরিয়েন্ট রাইফেল ১টি, এলএম-১৬ ভেরিয়েন্ট রাইফেল ১টি, দেশীয় এলজি ১টি, পাইপগান ১টি, ম্যাগাজিন ৯টি, কার্তুজ ৭ রাউন্ড, গুলি ৫১১ রাউন্ড, চাপাতি ৩টি, চাইনিজ কুড়াল ২টি।
কেআর/কেএইচকে/এএসএম