পরিকল্পনা উপদেষ্টা

স্বাস্থ্য খাতের মান বাড়াতে দরকার সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের সমন্বয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ/ফাইল ছবি

সরকারি অনেক বড় বড় অবকাঠামো পড়ে আছে। সেগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়ে স্বাস্থ্য খাতের আরও উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি আরও বলেন, মানসম্মত স্বাস্থ্য খাতের জন্য সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের সমন্বয় জরুরি।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে দৈনিক বণিক বার্তা আয়োজিত ‘বাংলাদেশ হেল্থ কনক্লেভ-২০২৫’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। উপদেষ্টা এ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত আছেন।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, স্বাস্থ্য খাতে যারা বিনিয়োগ করেন, তারা সাধারণ মানুষের জন্য কম মূল্যের একটি ক্লিনিক তৈরি করতে পারেন। মানসম্মত স্বাস্থ্য খাতের জন্য সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের সমন্বয় জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ানো জরুরি উল্লেখ করে পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য অনেককে বিদেশ যেতে হয়। সেখানে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। অথচ বিষয়টা উল্টো হওয়ার কথা ছিল। মানুষ যেন বাংলাদেশে চিকিৎসা নিতে আসে এটা হওয়া উচিত ছিল।

উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দেশে বড় বড় অবকাঠামো আছে, কিন্তু ডাক্তার নেই। ডাক্তার আছে, নার্স নেই। দক্ষ জনবল সংকটে সাধারণ মানুষ মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না।

স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে দেশেই উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতির লক্ষ্যকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে ‘বাংলাদেশ হেল্থ কনক্লেভ-২০২৫’। ‘উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, সমৃদ্ধ দেশ’ শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সম্মেলনটির আয়োজন করেছে বণিক বার্তা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত আছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের।

