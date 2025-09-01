কাউন্টার টেরোরিজমের ডিসি শেখ রাজীবুল হাসান বরখাস্ত
ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলমেন্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) শেখ রাজীবুল হাসানকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, উপ-পুলিশ কমিশনার শেখ রাজীবুল হাসানকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম থেকে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন। শেখ রাজীবুল হাসানকে সরকারি চাকরি আইন মোতাবেক ২৫ আগস্ট থেকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।
সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি সিলেট রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা পাবেন।
