নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেলো শ্রমিকের

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে আলী হোসেন (৫০) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের ছেলে মো. সাকিব জানান, তার বাবা কামরাঙ্গীরচরের নুরবাগ পুরাতন ফারিগলি এলাকার নির্মাণাধীন একটি ভবনে কাজ করতেন। দুপুরে ওই ভবনের ছাদ থেকে তিনি অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর। কামরাঙ্গীরচরের নুরবাগ এলাকায় থাকেন তারা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

