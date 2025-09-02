ঢাকার জেলা জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতে নতুন বিচারক
ঢাকা জেলা ও মহানগর দায়রা জজ আদালতের নতুন বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম। একই সঙ্গে জেলা ও দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এ দুই বিচারকসহ মোট ১০ জন বিচারককে বদলি করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের এসব পদে নিয়োগ দেয় আইন মন্ত্রণালয়। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এ এফ এম গোলজার রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এমন তথ্য জানা যায়।
এছাড়া ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-৪ এর বিচারক মোহাম্মদ হালিম উল্ল্যাহ চৌধুরীকে সিলেট জেলা ও দায়রা জজ পদে, ঢাকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক সৈয়দ আজাদ সুবহানীকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার সলিসিটর পদে বদলি করা করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আইন উপদেষ্টা মো. বজলুর রহমানকে হবিগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ পদে এবং সিলেট জেলা ও দায়রা জজ শেখ আশফাকুর রহমানকে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ঢাকার পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
এছাড়া মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ মো. খাদেম উল কায়েসকে আইন ও বিচার বিভাগ ঢাকার যুগ্মসচিব পদে, সুনামগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. হেমায়েত উদ্দিনকে চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ পদে, ভোলা জেলা ও দায়রা জজ এ, এইচ, এম, মাহমুদুর রহমানকে রাজশাহী জেলা ও দায়রা এবং রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আল আসাদ মো. আসিফুজ্জামানকে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা (প্রশিক্ষণ) পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।
জেলা জজ সাব্বির ফয়েজ বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন জেলায় জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগেও ছিলেন হাইকোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিব হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় পদটি শূন্য ছিল। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সাব্বির ফয়েজকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।
এফএইচ/জেএইচ/জিকেএস