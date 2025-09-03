  2. জাতীয়

সড়কে গর্তের কারণে বাড়ছে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গত আগস্টে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণের কথা উঠে এসেছে যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণে। এর মধ্যে বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সড়কে তৈরি হওয়া গর্তকে দায়ী করছে সংগঠনটি। বেহাল সড়ক ছাড়াও প্রতিবেদনে আরও কিছু বিষয় উঠে এসেছে যা সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধিতে বড় প্রভাব রেখেছে।

বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

১. বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দেশের বিভিন্ন সড়কের মাঝে ছোট বড় গর্তের সৃষ্টি, এসব গর্তের কারণে দুর্ঘটনা বেড়েছে।
২. সড়ক-মহাসড়কে মোটরসাইকেল, ব্যাটারিচালিত রিকশা, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, নসিমন-করিমন অবাধে চলাচল।
৩. জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইন বা রোড মার্কিং, সড়কবাতি না থাকায় হঠাৎ ফিডার রোড থেকে যানবাহন উঠে আসা।
৪. সড়কে মিডিয়ান বা রোড ডিভাইডার না থাকা, সড়কে গাছপালায় অন্ধবাঁকের সৃষ্টি।
৫. মহাসড়কের নির্মাণ ক্রটি, যানবাহনের ক্রটি, ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা।
৬. উল্টোপথে যানবাহন, সড়কে চাদাঁবাজি, পণ্যবাহী যানে যাত্রী পরিবহন।
৭. অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত যাত্রীবহন।
৮. বেপরোয়া যানবাহন চালানো এবং বিরামহীন ও বিশ্রামহীনভাবে যানবাহন চালানো।

যাত্রী কল্যাণ সমিতি জানিয়েছে, আগস্ট মাসে রেলপথে ৩৪ টি দুর্ঘটনায় ৩৪ জন নিহত। নৌ পথে ২১ টি দুর্ঘটনায় নিহত ২৭ জন, আহত ২২ জন ও ১৩ জন নিখোঁজ। সড়ক, রেল ও নৌ-পথে সর্বমোট ৫৫২ টি দুর্ঘটনায় ৫৬৩ জন নিহত এবং ১২৬১ জন আহত। এই সময়ে ১৬৫ টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৭৬ জন নিহত, ১৪৪ জন আহত হয়েছে। যা মোট দুর্ঘটনার ৩৩ দশমিক ১৯ শতাংশ, নিহতের ৩৫ দশমিক ০৫ শতাংশ ও আহতের ১১ দশমকি ৬৮ শতাংশ। আগস্টে সবচেয়ে বেশি ১৩২ টি সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এসব দুর্ঘটনায় ১২৮ জন নিহত ও ৩৩৩ জন আহত হয়েছে। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে। ১৫ টি দুর্ঘটনায় ১৪ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়েছে।

