১১ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

হকি ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি সফিউল্লাহর নামে মামলার অনুমোদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হকি ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি সফিউল্লাহ আল মুনির/ ছবি- সংগৃহীত

প্রায় ১১ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাবেক সহ-সভাপতি সফিউল্লাহ আল মুনিরের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

অনুমোদিত মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সম্পদ অর্জনে আসামির বৈধ উৎসের পরিমাণ ৪৯ লাখ ৭৮ হাজার ৪৭৬ টাকা। অনুসন্ধানকালে আসামির নামে ১১ কোটি ৪৪ লাখ ৯০ হাজার ১২৫ টাকার সম্পদ পাওয়া যায়। যার মধ্যে ১০ কোটি ৯৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৯ টাকার সম্পদের বৈধ উৎস পাওয়া যায়নি।

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইনডেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সফিউল্লাহ আল মুনির বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও এশিয়া কাপ হকি ২০১৭ এর টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের স্থায়ী সদস্য ও হকি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

