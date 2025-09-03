  2. জাতীয়

১০২ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ওয়েস্ট অ্যাপারেলস চেয়ারম্যানসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির নারায়ণগঞ্জ শাখার মাধ্যমে ভুয়া এলসি খোলার নামে ১০২ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগে ওয়েস্ট অ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এম আবদুল্লাহসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলায় আসামিরা হলেন- ওয়েস্ট অ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এম আবদুল্লাহ, প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক রোকসান আরা আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ হাসান মাহমুদ, পরিচালক মশিউর রহমান, পরিচালক মির্জা মো. আনিছুর রহমান, প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজার মো. শহীদ হাসান মল্লিক, সাবেক ম্যানেজার অপারেশন মুশফিকুল আলম, সাবেক ফরেন ট্রেড ইনচার্জ ও সিনিয়র এভিপি দীপক কুমার দেবনাথ, সাবেক ক্রেডিট ইনচার্জ ও সিনিয়র এভিপি মুহাম্মদ মেহেদী হাসান সরকার ও সাবেক এভিপি মো. মাহমুদ মোস্তফা জিলানী।

অনুমোদিত দুদকের মামলার এজাহারে বলা হয়, ওয়েস্ট অ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখার তৎকালীন কর্মকর্তারা যোগসাজশে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন ট্রেড গাইডলাইন লঙ্ঘন করে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নেন। তারা মোট ১৫টি ভুয়া সেলস কনট্রাক্ট তৈরি করে স্থানীয় এলসি খুলে কাগুজে লেনদেন ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করেন। এর মাধ্যমে ব্যাংকের ৩৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ হয়।

এছাড়া ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই দুটি অননুমোদিত কমিটমেন্ট আইডি তৈরি করে অতিরিক্ত ঋণসুবিধা দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে আরও ৬৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। সব মিলিয়ে ১০২ কোটি ৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয় ব্যাংক তথা রাষ্ট্রের।

