আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও ১৫ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- পাবনা জেলার আমিনপুর থানা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সজিবুল হক রানা (৩৮), যাত্রাবাড়ী থানা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিরাজ হোসেন শাওন (২৭), হাজারীবাগ থানা আওয়ামী লীগ ২২ নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন রুবেল (৪৫), যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আরিফ হোসেন (৪৬), তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক কাজী আবু দাউদ লালন (৫৯), ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক পাঠাগার বিষয়ক উপ-সম্পাদক মো. মোখলেসুর রহমান মুকুল (৩১), শাহবাগ থানা যুবলীগের সভাপতি মোস্তফা (৫৫), আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায়বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য নাসিরুল কবির কায়েম (৩৫), মতিঝিল থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাওন কুমার দাস (২৮), মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত হোসেন (৪২), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১০ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুর রউফ সোহেল (২৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মাহফুজ হোসেন (২৭), ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সদস্য জহুরুল ইসলাম (৪৮), ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি রায়হান রনি (৩০), রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন ওরফে তুহিন (৩৬)।
ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল আনুমানিক ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে উত্তরা পশ্চিম থানাধীন আব্দুল্লাহপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সজিবুল হক রানাকে গ্রেফতার করে ডিবি উত্তরা বিভাগ। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে মিরাজ হোসেন শাওনকে গ্ৰেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগ। রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে লালবাগ এলাকা থেকে সিরাজ উদ্দিন রুবেলকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং গাড়ি চুরি প্রতিরোধ টিম।
ওইদিন দুপুর ১২টা ৪০মিনিটের দিকে ডেমরা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আরিফ হোসেনকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার দক্ষিণ বিভাগ। পৃথক অভিযানে কাজী আবু দাউদ লালনকে গ্ৰেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগ ।
একই দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা নাগাদ মোখলেসুর রহমান মুকুলকে খিলক্ষেত থানাধীন নামাপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার বিভাগের একটি টিম। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ৫ মিনিটের দিকে মোস্তফাকে শ্যামপুর থানাথীন জুরাইন এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগ। রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টা নাগাদ নাসিরুল কবির কায়েমকে গ্রেফতার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগের একটি টিম। শাওন কুমার দাসকে সন্ধ্যা ৭টার দিকে মতিঝিল থানাধীন এজিবি কলোনি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগের অন্য একটি টিম।
রাত আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে আব্দুর রউফ সোহেলকে পল্টন এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি মতিঝিল বিভাগের একটি টিম এবং মাহফুজ হোসেন ও জহুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম।
বুধবার দুপুর আনুমানিক ১২টা ৫৫ মিনিটের দিকে লালবাগ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে রায়হান রনিকে গ্রেফতার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগ। এদিন সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে আদাবর এলাকা থেকে এস এম তৌহিদ আল হোসেন ওরফে তুহিনকে গ্ৰেফতার করে ডিবি গুলশান বিভাগ ।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তালেবুর রহমান।
কেআর/এমকেআর/এমএস