১০ হাজার ইয়াবাসহ নারী মাদক কারবারি গ্রেফতার

১০ হাজার ইয়াবাসহ নারী মাদক কারবারি গ্রেফতার
রাজধানীর কমলাপুর থেকে ১০ হাজার ইয়াবাসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ওই নারীর নাম মরিয়ম (৫৫)।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গতকাল শুক্রবার (৫ সেক্টেম্বর) রাত আনুমানিক ৯টা ১০ মিনিটের দিকে মতিঝিল থানার কমলাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি-মতিঝিল বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল শুক্রবার রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি চৌকস টিম উত্তর কমলাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে নারী মাদক কারবারি মরিয়মকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার হেফাজত থেকে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় ওই নারীর বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
তিনি বলেন, গ্রেফতার মরিয়ম একটি সংঘবদ্ধ মাদক কারবারি চক্রের সক্রিয় সদস্য। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সংগ্রহ করে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করতো মর্মে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
