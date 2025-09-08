জুলাই হত্যা মামলার কার্যক্রম গতিশীল করতে কমিটি গঠন
জুলাই আন্দোলন দমনের উদ্দেশে হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের মামলার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে একটি কমিটি গঠন করেছে আইন মন্ত্রণালয়। সাত সদস্যের এ কমিটির সভাপতি আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশে হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়। এসব অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে কিছু মামলায় সম্প্রতি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। চার্জশিট দাখিল করা মামলার (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ছাড়া) প্রসিকিউশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে এ কমিটি গঠন করেছে আইন মন্ত্রণালয়।
কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়), পুলিশের একজন প্রতিনিধি (ডিআইজি পদমর্যাদার নিচে নয়), জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মনোনীত শহীদ পরিবারের একজন সদস্য, আইন মন্ত্রণালয়ের মনোনীত একজন মানবাধিকারকর্মী এবং জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মনোনীত একজন আইনজীবী। আইন ও বিচার বিভাগের জিপি-পিপি অধিশাখার উপ-সলিসিটর কমিটির সদস্য-সচিব থাকবেন।
এ কমিটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশে সংঘটিত হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করবে (মামলার বর্তমান পর্যায় উল্লেখসহ)। এমন মামলার মধ্যে যেসব মামলার চার্জশিট দাখিল হয়েছে, সেসব মামলায় (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ছাড়া) প্রসিকিউশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করবে (যদি থাকে) এবং সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের কাছে পাঠাবে।
কমিটি কার্যক্রমের অগ্রগতি ভুক্তভোগী পরিবার ও দেশবাসীকে সময়ে সময়ে জানাবে এবং মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের কাছে দেবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
আইন মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা হত্যা মামলার বিচার সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। সরকার আশা করছে, এ কমিটির কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রচলিত ফৌজদারি আদালতেও জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের বিচার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল হবে।
