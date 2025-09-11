নেপাল থেকে বিকেল ৩টায় দেশে ফিরছেন ফুটবলাররা

নেপাল থেকে বিকেল ৩টায় দেশে ফিরছেন ফুটবলাররা
অবশেষে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ও তাদের সঙ্গে যাওয়া সাংবাদিকরা। নেপালে চলমান অস্থিরতার কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন সবাই।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর পাঠানো বিশেষ বিমানে তারা ঢাকায় ফিরছেন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেল তিনটার দিকে জাতীয় দলের ফুটবলাররা বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
নেপালে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতার কারণে সেখানে আটকে পড়েন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়সহ মোট ৩২ জন। পাশাপাশি প্রশিক্ষণে যাওয়া ডিএসসিএসসির সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ৫০ জন কর্মকর্তা এবং ১০-১২ জন ক্রীড়া সাংবাদিকও ফিরতে পারেননি।
আজ ( বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইট ফুটবলারদের দেশে ফিরবেন। বাফুফে থেকে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার কথা।
ঢাকা থেকে সেই বিমান যাবে। ফুটবলাররা যেন সকাল সাড়ে নয়টা বা দশটার মধ্যে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে প্রস্তুত থাকেন সেই নিদের্শনা দেওয়া হয়েছে। ফুটবলাররা এখন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন। তবে বিশেষ বিমান কখন কাঠমান্ডু পৌঁছবে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।
বাফুফের মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিব জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ‘আমরা ঢাকার নির্দেশ পেয়ে বিমানবন্দরে এসে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে অপেক্ষা করছি। যদিও জানি না কখন বিমান আসবে, কখন দেশে ফিরতে পারব। তবে এতটুকু বলতে পারি, আজই ফিরছি আমরা।’
