ডিবি পরিচয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, গ্রেফতার ৩

ডিবি পরিচয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, গ্রেফতার ৩
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় ডিবি পরিচয়ে ডাকাতির ঘটনায় দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের তিন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। গতকাল শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মিরপুর, বাবুবাজার ও চাঁদপুর জেলার হাইমচর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- মনোয়ার হোসেন সকাল ওরফে বাবু (৩৪), মো. টিটু মিয়া (৩২), মো. মিঠু মিয়া (৪৮)। এসময় তাদের হেফাজত থেকে একটি ট্রাক, একটি প্রাইভেটকার, একটি মোটরসাইকেল ও ২৯৭ প্যাকেট আর্ট পেপার উদ্ধার করা হয়।
যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, জনৈক মো. সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ২৯ আগস্ট জনৈক নুর আলম যাত্রাবাড়ী থানাধীন কোনাপাড়া এআর প্রিন্টারস থেকে কোতয়ালী থানাধীন নয়াবাজারে আর্ট পেপার পরিবহনের জন্য বাদীর ট্রাক ভাড়া করেন।
৩০ আগস্ট রাত আনুমানিক ১টা ৫০ মিনিটের দিকে আর্ট পেপারগুলো ট্রাকে পরিবহনের সময় যাত্রাবাড়ী থানাধীন মাতুয়াইল পশ্চিমপাড়া পৌঁছালে দুটি মোটরসাইকেলে চারজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ট্রাকের গতিরোধ কর নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে চালান দেখতে চায়। ‘চালানে সমস্যা আছে’ অভিযোগ করে তারা ট্রাকের চালক রাহাত ও হেলপার মোশারফের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।
এসময় ট্রাকের পেছনে থাকা চারজন শ্রমিক ভয়ে পালিয়ে যায়। ডাকাতরা চালক রাহাতকে ইলেকট্রিক শক মেশিন দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ট্রাকটি ডেমরার দিকে চালাতে বাধ্য করে। মৃধাবাড়ী ইউটার্নের কাছে পৌঁছে তারা ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়।
ডিসি তালেবুর রহমান বলেন, তদন্তাধীন এ মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় ডাকাতির ঘটনায় অপরাধীদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে মিরপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মনোয়ার হোসেন সকাল ওরফে বাবুকে গ্রেফতার করা হয়।
পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন দুপুর ২টার দিকে হাইমচর থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে টিটু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিনই রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাবুবাজার এলাকা থেকে মিঠু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীসময়ে তাদের দেওয়া তথ্যে একটি ট্রাক, একটি প্রাইভেটকার, একটি মোটরসাইকেল ও ২৯৭ প্যাকেট আর্ট পেপার উদ্ধার করে পুলিশ।
তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতাররা পেশাদার দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা রাজধানীর নয়াবাজার এলাকার ব্যবসায়ীদের পণ্যবাহী ট্রাকগুলোকে অনুসরণ করে। পরে সুবিধাজনক স্থানে পথরোধ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা ডিবির পরিচয় দিয়ে ট্রাকের সব মালামাল লুটে নেয়।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিএমপির এ কর্মকর্তা।
কেআর/এমকেআর/জিকেএস