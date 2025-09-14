অস্বাভাবিক ব্যাংকিং লেনদেন
ইবিএল চেয়ারম্যান ও তার পরিবারের বিষয়ে অনুসন্ধান চেয়ে দুদকে চিঠি
ইস্টার্ন ব্যাংকের (ইবিএল) চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) চিঠি দিয়েছেন আইনজীবী কামরুল ইসলাম। তাদের বিরুদ্ধে ‘অস্বাভাবিক ব্যাংকিং লেনদেন’ ও ‘হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার’ করেছেন এমন অভিযোগ উঠেছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুদক চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো চিঠিতে এই আইনজীবী উল্লেখ করেন, অভিযুক্ত ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ লেনদেনের তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। শওকত আলী চৌধুরী, তার স্ত্রী তাসমিয়া আম্বারীন, কন্যা জারা নামরীন ও পুত্র জারান আলী চৌধুরীর নামে দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে মোট ১৮৭টি হিসাবে লেনদেন হয়েছে। এছাড়া তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে রয়েছে আরও ১৪৬টি হিসাব। চলতি বছরের ১৫ জুন পর্যন্ত এসব হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ হাজার ৪০৭ কোটি টাকারও বেশি।
অভিযোগে বলা হয়, শুধু শওকত আলী চৌধুরীর নামে ঢাকা ব্যাংকের জুবিলী রোড শাখায় খোলা হিসাবেই জমা হয়েছে ৩ হাজার ৯৮৭ কোটি টাকা। তদন্তে উঠে এসেছে, এসব লেনদেনের মাধ্যমে কর ফাঁকি ও অর্থপাচারের আশঙ্কা রয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, শওকত আলী চৌধুরীর ব্যক্তিগত ইবিএল সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে ১২৫ বার নগদ অর্থ উত্তোলন করেছেন ইস্টার্ন ব্যাংকের কোম্পানি সেক্রেটারি মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। আবার তার কন্যা জারা নামরীনের ইবিএল আগ্রাবাদ শাখার হিসাবে ২০১৫ সালের এপ্রিলে এক মাসে জমা হয় ৩১ কোটি টাকা, যা তার আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একইভাবে ছেলে জারান আলী চৌধুরীর নামে মিডল্যান্ড ব্যাংক হিসাবে ট্রানজেকশন প্রোফাইলের অতিরিক্ত অর্থ জমা ও উত্তোলনের প্রমাণ মিলেছে।
অভিযোগে দাবি করা হয়, শওকত আলী চৌধুরী ২০১২ সাল থেকে জাহাজ ভাঙার নামে ১৪১টি এলসি খুলেছেন। এর মধ্যে ১১টির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত ভেসেলের চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানোর প্রমাণ মেলেনি। তদন্তে দেখা গেছে, এসব এলসির বেনিফিসিয়ারি হিসেবে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড নিবন্ধিত তিনটি শেল কোম্পানি ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের প্রকৃত অস্তিত্বও প্রশ্নবিদ্ধ।
শওকত আলী চৌধুরী রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে ব্যবসা বিস্তার করেন উল্লেখ করে অভিযোগে বলা হয়, তিনি চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র এ জে এম নাসির, শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস আলাউদ্দিন নাসিম, ব্যবসায়ী নাফিস শারাফাত এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। সিডিনেট কমিউনিকেশন লিমিটেডে তাদের যৌথ মালিকানার তথ্য আরজেএসসি রেকর্ডে পাওয়া গেছে। শওকত আলী চৌধুরী সিঙ্গাপুর, দুবাই ও যুক্তরাজ্যে অবৈধ অর্থে সম্পদ গড়ে তুলেছেন। সিঙ্গাপুরে তার নামে দুটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের মালিকানা পাওয়া গেছে। এর একটি সম্প্রতি তিনি বিক্রি করেছেন বলে জানা গেছে।
আইনজীবী কামরুল ইসলামের চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের এ ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে অন্যরা একই ধরনের অপরাধে উৎসাহিত হবে। তাই দ্রুত দুদকের অনুসন্ধান শুরুর দাবি জানান তিনি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বলেন, আজকেই মাত্র অভিযোগটি দাখিল করা হয়েছে। দাখিলের পর অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট যাচাই বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়। এই কমিটি অভিযোগটি মূল্যায়ন করে থাকে। মূল্যায়ন সাপেক্ষে যে কোনো অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ১১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরীসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের আদালতে মামলার আবেদন করেন ভাইয়া গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মুর্তজা আলী। এরপর ৩০ জুন ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করে বিএফআইইউ।
