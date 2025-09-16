  2. জাতীয়

পরিবেশ সুরক্ষায় ব্যক্তিরও দায়িত্ব আছে: পরিবেশ উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ১১:৩১ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্ব ওজোন দিবসের আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান/ছবি: সংগৃহীত

পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিরও দায়-দায়িত্ব আছে। ব্যক্তির দায়িত্বটুকু আমাদের নিতে হবে। ‘বিশ্ব ওজোন দিবস- ২০২৫’ উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, সরকার বন রক্ষা করবে। কিন্তু পরিবেশ সুরক্ষায় কিছু বিষয় আছে, ব্যক্তির চয়েজ বা ইচ্ছার ওপর। আপনি কতক্ষণ এসি চালাবেন, ঘর কতটা পরিবেশ সম্মত করবেন, ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রাখবেন কিনা-এগুলো ব্যক্তির কাজ বা দায়িত্ব৷ এটা আমাদের নিতে হবে।

সৈয়দা রিজওয়ানা আরও বলেন, ওজোন লেয়ার নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগে আমরা যেমন সফল হয়েছি, একইভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে আমাদের আগ্রহী হওয়া দরকার। এখানে আমাদের গ্যাপ আছে।

এসময় ভালো কাজে উৎসাহিত করার ওপর জোর দিয়ে পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, একটা জাতিগঠনের ভিত্তি সন্দেহ ও নেতিবাচকতায় হয় না। ইতিবাচক হতে হবে। ভালো কাজে উৎসাহিত করতে হবে। আমরা সব সময় কোনো কাজের দোষ ত্রুটি ধরি, সমালোচনা করি। কিন্তু উৎসাহও দিতে হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব নাভিদ শফিউল্লাহ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মহিউদ্দিন মাহী। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

