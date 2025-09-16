সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৬১
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১১২৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৩৫ জন।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১২৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৩৫ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৬৬১ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, তিন রাউন্ড পুরোনো কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।
