চট্টগ্রামে যুবলীগের ২ কর্মী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গ্রেফতার দুই যুবলীগের দুই কর্মী

চট্টগ্রামে যুবলীগের দুই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে নগরের বন্দর থানার বড়পুল এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন বিশ্ব রাজ দেব (৩১) ও মো. নুর আলম (৩০)।

পুলিশ জানায়, ১৫ সেপ্টেম্বর রাত ১০টার দিকে চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগ নেতার ব্যানারে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন নেতাকর্মী বড়পুল মোড় থেকে পোর্ট কানেক্টিং রোড এলাকায় মিছিল বের করেন। হাতে মশাল, লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে তারা সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং নাশকতার চেষ্টা চালান।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, গ্রেপ্তার দুজনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

