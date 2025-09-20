  2. জাতীয়

পটিয়ায় দুই বাসের সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ৪০

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১১:৫০ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোহাম্মদ আরাফাত (২৫) নামের এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। এতে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে পটিয়ার নয়াহাট শাহ আমানত গ্যাস পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, পটিয়ার মনসা-বাদামতল এলাকায় ঈগল সার্ভিস বাসের সঙ্গে সৌদিয়া বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে আহত অবস্থায় মোহাম্মদ আরাফাত নামে এক যাত্রীকে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের বিষয়ে মেডিকেল পুলিশ বিস্তারিত জানাতে পারেনি।

তবে যাত্রী ও ট্রাফিক পুলিশ বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন- নাবিল (১১), সিয়াম (১৮), ফারজানা আক্তার (১৮), দেলোয়ারা বেগম (৩৮), মনোয়ারা বেগম (৪০), লুৎফুন্নেছা (৩৫), আকবর আলী (৪৪), আলী হায়দার (২৬), ইসমাইল (২৯), জালাল উদ্দীন (২৫), নুর বানু (১৮), মানিক (২৩), আহমদ কবির (৫৮), আসিফ (৩০), সৌরভ (২৪)। আরও অনেকের নাম জানা যায়নি।

আরাফাতকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার ভাই রিফাতুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমার ভাই ঈগল বাসের চালক। আমি ওই বাসের হেলপার। আমরা চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারমুখী সড়কে ছিলাম। উল্টো পাশ থেকে সৌদিয়া বাস আমাদের ধাক্কা দেয়। আমি নিজেও আহত হয়েছি।

জানা গেছে, দুই বাস মিলে ৬০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন। পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় ১৪ জনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে ৯ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল, পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মো. আলাউদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেলে জানানো যাবে।

পটিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসীম বলেন, সৌদিয়া পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা সাতকানিয়াগামী ঈগল পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঈগল পরিবহনের বাস চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

