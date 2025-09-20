নবনির্মিত রাওয়া ডেন্টাল সেন্টার উদ্বোধন করলেন সেনাপ্রধান
অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া) কমপ্লেক্স এলাকায় নবনির্মিত রাওয়া ডেন্টাল সেন্টার উদ্বোধন করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের জন্য মানসম্মত ডেন্টাল চিকিৎসা সেবা দিতে সেনা সদরের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এ চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির মহতি উদ্যোগ নেওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।
