ডেমরায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ডেমরায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর ডেমরার সারুলিয়া এলাকার একটি বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে আয়শা আক্তার নিপা (৩০) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আয়শা আক্তার নিপার বাবা খোকন বলেন, আমার মেয়ে অনেক হাসি-খুশি ছিল। সে তার সৌদি প্রবাসী স্বামীর সঙ্গেও মোবাইলে বেশ হাসি-খুশি নিয়ে কথা বলতো। শুক্রবার রাতে সবাই একসঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে যে যার মতো রুমে ঘুমাতে যাই। পরে দেখি নিপা রাতে তার রুমে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দিয়েছে।
পুলিশকে খবর দিলে তাদের সহযোগিতায় অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।
তিনি বলেন, আমার মেয়ে হাসিখুশি ছিল, কি কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারছি না।
ডেমরা থানা উপ-পরিদর্শক (এসআই) দুলাল বাড়ৈ বলেন, বিকেলে ডেমরা থানার সারুলিয়া টেংরা এলাকার একটি বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে আয়শা আক্তার নিপা নামের এক নারীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করি। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা চলছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে কারণ জানা যাবে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জেআইএম