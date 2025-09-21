  2. জাতীয়

রাত ১টার মধ্যে ঢাকাসহ ৩ অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাত ১টার মধ্যে ঢাকাসহ ৩ অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস
ঢাকাসহ ৩ অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস/ফাইল ছবি

রাত ১টার মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ৩ অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টা হতে রাত ১টা পর্যন্ত দেশের নদীবন্দরসমূহের জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চল সমূহের ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আরএএস/জেএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।