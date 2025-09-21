রাত ১টার মধ্যে ঢাকাসহ ৩ অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস
রাত ১টার মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ৩ অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টা হতে রাত ১টা পর্যন্ত দেশের নদীবন্দরসমূহের জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চল সমূহের ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
আরএএস/জেএইচ/জিকেএস