রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা
রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই কর্মকর্তা। তাদের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
এই দুই কর্মকর্তা হলেন- মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ ও বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন।
এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের যে কোনো দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পদায়ন করবে।
অন্য আদেশে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম খানকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে।
আরএমএম/এমআইএইচএস/জিকেএস