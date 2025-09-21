  2. জাতীয়

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই কর্মকর্তা। তাদের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এই দুই কর্মকর্তা হলেন- মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ ও বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন।

এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের যে কোনো দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পদায়ন করবে।

অন্য আদেশে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম খানকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে।

