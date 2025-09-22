  2. জাতীয়

আজকের আবহাওয়া: বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ এএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃষ্টির মধ্যেই সোমবার সকালে ছাতা মাথায় নিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছেন কর্মজীবী মানুষেরা। রামপুরা এলাকা থেকে তোলা, ছবি: মাহবুব আলম

ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, আকাশ মেঘলা থেকে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। এছাড়া বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

পাশাপাশি দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। এ সময় দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

এদিকে সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৬ শতাংশ।

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজকের সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫টা ৫৫ মিনিটে। আগামীকালের সূর্যোদয় ভোর ৫টা ৪৮ মিনিটে

গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

