ঢাকা উত্তর সিটির সাবেক কাউন্সিলর হাজেরা খাতুন গ্রেফতার
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হাজেরা খাতুন ওরফে নার্গিসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) গুলশান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মঙ্গলবার (২৩সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে শাহজাদপুরের আজমেরী এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
হাফিজুর রহমান বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক নারী কাউন্সিলর ও মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী হাজেরা খাতুন নার্গিসকে গ্রেফতার করেছে গুলশান থানা পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আইনি অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর তাকে থানায় নেওয়া হয়েছে।
হাজেরা খাতুন ২০২৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত আসন (০১, ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড) থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে মহিলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।
কেআর/এসএনআর/এএসএম