ভারত-পাকিস্তান দুদেশের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক চান ভোটাররা
আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক চান দেশের ভোটাররা। এর মধ্যে ৭২ দশমিক ২ শতাংশ মানুষ ভারতের সঙ্গে এবং ৬৯ শতাংশ মানুষ পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চান। বেসরকারি সংস্থা ইনোভিশন পরিচালিত এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর জাতীয় আর্কাইভস অডিটোরিয়ামে ‘জনগণের নির্বাচন ভাবনা’ শীর্ষক জরিপের এ তথ্য প্রকাশ করে ইনোভিশন কনসাল্টিং ফার্ম। এ জরিপের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ইনোভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রুবাইয়াত সরওয়ার।
নীতিগত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ‘ভয়েস ফর রিফর্ম’ এবং গবেষণা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ‘ব্রেইন’-এর সহযোগিতায় ‘পিপলস পালস সার্ভে (পেপস)’- এর দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ইনোভিশন’।
জরিপটির মোট নমুনা আকার ছিল ১০ হাজার ৪১৩ উত্তরদাতা। এর মধ্যে ৬৯ দশমিক ৫ শতাংশ গ্রামের এবং ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ শহুরে, তারা ভোট দেওয়ার যোগ্য। নমুনা কাভার করেছে আটটি বিভাগের ৬৪টি জেলা এবং ৫২১টি প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট।
জরিপের তথ্য অনুযায়ী, আগামী জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা ভোটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ বিএনপিকে, ৩০ দশমিক ৩০ শতাংশ জামায়াতে ইসলামীকে এবং ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ আওয়ামী লীগকে ভোট দেবেন।
এছাড়া ৪ দশমিক ১০ শতাংশ ভোটার ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টিকে (এনসিপি), ৩ দশমিক ১০ শতাংশ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে (আইএবি) এবং শূন্য দশমিক ৯০ শতাংশ জাতীয় পার্টিকে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন।
জরিপটি গত ২-১৫ সেপ্টেম্বর দেশের আটটি বিভাগে ১০ হাজার ৪১৩ জন ভোটার বয়সী জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত হয়, যা বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম ও বিভাগ অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক। এর মধ্যে ৫ হাজার ৬৭৩ জন এরই মধ্যে তাদের ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তবে ৪ হাজার ৩৫৪ জন (৪১ দশমিক ৭০ শতাংশ) তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।
আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচনের পরিস্থিতি
যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে, তবে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা ভোটারদের মধ্যে ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ বিএনপিকে, ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ জামায়াতকে, ৪ দশমিক ৭ শতাংশ এনসিপিকে, ৩ দশমিক ৮ শতাংশ আইএবিকে এবং ২ দশমিক ১ শতাংশ জাতীয় পার্টিকে ভোট দিতে চান।
স্থানীয় রাজনীতিতে অসন্তোষের মাত্রা
প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় রাজনীতিতে সর্বোচ্চ অসন্তোষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে (৩৩ দশমিক ৪ শতাংশ)। তবে তাদের পক্ষে সর্বনিম্ন সম্মিলিত উচ্চ সন্তুষ্টি হার ১৫ দশমিক ৫২ শতাংশ।
অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী সর্বোচ্চ সম্মিলিত উচ্চ সন্তুষ্টি হার (৩০ দশমিক ৩৪ শতাংশ) পেয়েছে, যদিও তাদের বিরুদ্ধেও ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ উচ্চ অসন্তোষ রয়েছে। বিএনপি ২১ দশমিক ৫৩ শতাংশ উচ্চ সন্তুষ্টি পেলেও ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ উচ্চ অসন্তোষের মুখোমুখি।
আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত কি না
আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে ভোটাররা প্রায় সমানভাবে বিভক্ত। ৪৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ মনে করেন, সব দলকেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত, অন্যদিকে ৪৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ মনে করেন, বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া উচিত নয়।
ভোটারদের কাছে প্রার্থীর যোগ্যতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
সাধারণ ভোটারদের ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ বলেছেন, প্রার্থীর যোগ্যতাই তাদের ভোট দেওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
মাত্র ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ দলীয় প্রতীকের ওপর নির্ভর করেন, আর ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ দেখবেন বলে জানিয়েছেন।
ভবিষ্যৎ সরকারের কাছে প্রত্যাশা
৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি চান,
৫৪ দশমিক ৬ শতাংশ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ আশা করেন,
৪২ দশমিক ৪ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দাবি জানান,
আর ৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ চান।
আঞ্চলিক সমর্থন:
যারা ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে বিএনপি ৬ বিভাগে এগিয়ে, জামায়াত রংপুরে এবং আওয়ামী লীগ বরিশালে এগিয়ে আছে।
রংপুর বিভাগে: জামায়াত ৪৩ দশমিক ৪ শতাংশ, বিএনপি ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ, আওয়ামী লীগ ১২ দশমিক ৫ শতাংশ
চট্টগ্রাম বিভাগে: বিএনপি ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ, জামায়াত ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ, আওয়ামী লীগ ১৭ দশমিক ১ শতাংশ
বরিশাল বিভাগে: আওয়ামী লীগ ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ, জামায়াত ২৯ দশমিক ১ শতাংশ, বিএনপি ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ
ঢাকা বিভাগে: বিএনপি ৪০ দশমিক ৮ শতাংশ, আওয়ামী লীগ ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ, জামায়াত ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ
খুলনা বিভাগে: বিএনপি ৪৩ দশমিক ৩ শতাংশ, জামায়াত ৩০ দশমিক ১ শতাংশ, আওয়ামী লীগ ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ
ময়মনসিংহ বিভাগে: বিএনপি ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ, জামায়াত ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ, আওয়ামী লীগ ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ
রাজশাহী বিভাগে: বিএনপি ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ, জামায়াত ৪০ দশমিক ৯ শতাংশ, আওয়ামী লীগ ৯ দশমিক ২ শতাংশ
সিলেট বিভাগে: বিএনপি ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ, জামায়াত ২৯ দশমিক ৬ শতাংশ, আওয়ামী লীগ ১৪ শতাংশ।
