মাদরাসার বাথরুমে ঝুলছিল শিক্ষার্থীর লাশ
রাজধানী মালিবাগ চৌধুরী পাড়ার একটি মাদরাসার বাথরুম থেকে মো. তুষার তানভীর (১২) নামে শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের বাবা তোফাজ্জল হোসেন জানান, তুষার মালিবাগ পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার শেখ জনরুউদ্দিন দারুন ফোরকান মাদরাসায় হেফজতে পড়াশোনা করতো। এদিন তারা খবর পান তার ছেলে গলায় ফাঁস দিয়েছে। পরে তারা গিয়ে মাদরাসার ষষ্ঠ তলার বাথরুমে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তার গলায় রশি পেঁচানো ও কমডে বসা অবস্থায় ঝুলছিল। পরে পুলিশের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ থানার গোশাইপুর গ্রামে। বর্তমানে তারা ঢাকায় থাকেন।
হাতিরঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এস আই) মো. ফোয়াদ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
কাজী আল-আমিন/ইএ/জিকেএস