মহানবীর (সা.) প্রদর্শিত পথেই মানবতার মুক্তি: চসিক মেয়র

প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অডিটরিয়ামে আয়োজিত মাহফিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন চসিক মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, মহানবীর (সা.) প্রদর্শিত পথেই মানবতার মুক্তি নিহিত বিধায় ইসলামি জ্ঞান ও নৈতিকতার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করা সম্ভব। জ্ঞান আমাদের জীবনকে আলোকিত করে এবং নৈতিকতা আমাদের কর্ম ও আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নগরীর নাসিরাবাদে অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অডিটরিয়ামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী।

মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ছিলেন জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু এবং সবসময় সত্যবাদী। তিনি পৃথিবীতে আলোর বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। কোরআন ও হাদিস আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয় এবং জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনার পথ দেখায়। এই শিক্ষা অনুযায়ী আমরা আমাদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হতে পারি- যা পরিবারের, শিক্ষকদের, প্রতিবেশীদের, দেশের ও নিজের প্রতি।

তিনি আরও বলেন, কোরআনের প্রথম আয়াত ‘পড়’ আমাদের জানায় যে জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। কোরআন ও হাদিস পড়ার মাধ্যমে আমরা নৈতিক ও বৌদ্ধিকভাবে সমৃদ্ধ হতে পারি। এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পথ নির্দেশ করে।

মেয়র বলেন, আমরা বইয়ের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছি, কিন্তু নৈতিক শিক্ষা অনেক সময় আমরা অর্জন করতে পারি না। ঈদে মিলাদুন্নবীর মাধ্যমে আমরা মহান ব্যক্তিত্বদের জীবন ও আদর্শের কথা জানতে পারি। হযরত ঈসা, হযরত মুসা, হযরত আদমসহ অনেক নবী ও সাহাবীর জীবন কাহিনী আমাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক। চট্টগ্রামের আউলিয়া ও পীরদের জীবন ও শিক্ষা থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজী সুলতানা ইয়াছমিন, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ জালাল উদ্দীন আল আযাহারী, মো. এহাসানুজ্জামান, রাশেদ কামাল, সহকারী শিক্ষক বিলকিস আক্তার, চন্দন কুমার দাশ, হিসাব রক্ষক ইমরান হোসেন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ছাত্রীবৃন্দ।

