কনটেইনার ট্রেনে চাহিদা অনুযায়ী ইঞ্জিন সরবরাহের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৮ এএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কনটেইনার ট্রেন/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ রেলওয়ের কনটেইনার ট্রেন পরিচালনায় চাহিদা মোতাবেক ইঞ্জিন সরবরাহ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কনটেইনার ট্রেনের রানিং টাইম কমানোর জন্য মনিটরিং অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সেপ্টেম্বর মাসের মাসিক পরিচালন পর্যালোচনা সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রেলভবনের সম্মেলন কক্ষের ওই সভায় রেলওয়ের মহাপরিচালক আফজাল হোসেন সভাপতিত্ব করেন৷ সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তসমূহের একটি কপি জাগো নিউজের হাতে এসেছে৷

সভায় জ্বালানি তেল ও খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য সাইডিং লাইন মেরামত ও ইঞ্জিন সরবরাহ নিশ্চিত, টঙ্গী ও তেজগাঁও স্টেশনে সাইডিং লাইন মেরামত এবং ডুয়েলগেজ করা, কনটেইনারের ভর্তুকি যৌক্তিক হারে হ্রাস করা, কনটেইনারের ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডলারের রেট নির্ধারণের বিষয়ে পরীক্ষাপূর্বক মতামত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

