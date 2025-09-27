চকবাজারে ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগ

চকবাজারে ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগ
রাজধানীর চকবাজারে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের জেরে আমিনার সরদার (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বজনরা। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মিটফোর্ড কালীবাড়ি এলাকায় আমির লালের কর্মস্থলে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মধ্যরাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
তারা চাচাতো ভাই জসিম বলেন, মিটফোর্ডে আমার ভাইয়ের আশা প্লাস্টিক নামের একটি কারখানায় পার্টনারশিপ আছে। এই ব্যাবসার জের ধরে আমার ভাইকে ২৬ সেপ্টেম্বর ভোর ৬টার দিকে হাজী আমিরসহ তার লোকজন কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে আমার ভাইকে উদ্ধার করে সকালে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে ভর্তি দেয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
