অস্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি
চট্টগ্রামে চার প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির অপরাধে চার প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) নগরীর বহদ্দার হাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ।
তিনি বলেন, বহদ্দারহাট এলাকার চারটি হোটেল-রেস্টুরেন্ট ও বেকারিতে অভিযান চালিয়ে চার প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযানে নাহার ফুডস লাইভ বেকারিকে ৫০ হাজার টাকা, নিষিদ্ধ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল (কেওড়া জল ও গোলাপ জল) ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য তৈরি করার কারণে বিসমিল্লাহ ওরস বিরিয়ানি ও মেজ্জান নামক প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন ওপর ক্রিয়াকরণের অভিযোগে কাশবন রেস্টুরেন্টকে ১০ হাজার টাকা এবং অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অপরাধে ম্যানিলা হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
