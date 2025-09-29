  2. জাতীয়

ঢাকায় বাসের ধাক্কায় কলেজ শিক্ষার্থী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর উত্তরায় পূর্ব থানার জসিম উদ্দীন রোডে দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় আরমান মির্জা (২১) নামে মোটরসাইকেল আরোহী কলেজ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আরমানের খালা নাজনীন আক্তার জানান, আরমান উত্তরার আব্দুল্লাহপুর নবাব হাবিবুল্লাহ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে, আজ সকালে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরা জসিম উদ্দীন রোড এলাকায় দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়। পরে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরা খবর পেয়ে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাই। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি, চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানার পূর্ব হাতিআলা গ্রামে। আরমানের বাবার নাম আবু সুফিয়ান মির্জা। উত্তরায় বাসা তাদের।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

