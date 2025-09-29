বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ ঘোষণা মঙ্গলবার
বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য আগামী বছরের (২০২৬ সাল) হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর)।
হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) রাজধানীর একটি হোটেলে বেলা ১১টায় প্যাকেজ ঘোষণা করবে।
হাবের মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ ঘোষণা হওয়ায় আমরাও হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে যাচ্ছি। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনার মতো বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়ও তিনটি প্যাকেজ থাকছে।
বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের তিনটি হজ প্যাকেজ সোমবার হাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন হবে বলেও জানান তিনি।
গত কয়েক বছরের মতো আগামী বছরও বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা মিলিয়ে এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজ পালন করতে পারবেন। এর মধ্যে ১০ হাজারের মতো সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাকি হজযাত্রীরা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে হজ পালন করে থাকেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন জানান, আগামী বছর প্যাকেজ–১–এর মাধ্যমে হজ পালনে খরচ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৯০ হাজার ৫৯৭ টাকা। হজ প্যাকেজ-২ এ খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৮৮১ টাকা। হজ প্যাকেজ-৩ এ খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৭ টাকা।
হজ এজেন্সিগুলোর জন্য ‘বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ’ শিরোনামে একটি প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্যাকেজের খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৯ হাজার ১৮৫ টাকা। সরকার অনুমোদিত এ প্যাকেজ নিয়ে এজেন্সিগুলো অতিরিক্ত দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে বলেও জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত হজযাত্রী নিবন্ধন চললেও রোডম্যাপ অনুযায়ী, এবার ১২ অক্টোবরের মধ্যে প্যাকেজের পুরো টাকা নিয়ে হজের নিবন্ধন শেষ করতে হবে।
