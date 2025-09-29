৫ থানার নির্মাণকাজের উদ্বোধন
১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ না হলে ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
১৮ মাসের মধ্যে থানা ভবনের নির্মাণকাজ শেষ না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রমনায় ডিএমপির পাঁচটি থানার (আদাবর, কদমতলী, ভাসানটেক, রমনা ও রামপুরা) প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা জানান।
উপদেষ্টা বলেন, ১৫ মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার কথা। আমি আরও তিন মাস বাড়িয়ে ১৮ মাস দিলাম। ১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ না করতে পারলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি বলেন, ডিএমপিতে মোট ৫০টি থানা রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব ভবনে রয়েছে ২৫টি, বাকি ২৫ থানা বিভিন্ন ভাড়া বাসায় রয়েছে। ভাড়া বাসাগুলোর বাসস্থানের পরিবেশ খুবই নিম্নমানের, পুলিশ সদস্যদের থাকতে খুবই কষ্ট হয়। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি নিজস্ব ভবন তৈরি করতে পারি। সেই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় আজ পাঁচটি থানার প্রসাশনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হলো।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, নির্মাণকাজের প্রকল্প পরিচালক বলেছেন তারা ১৫ মাসের মধ্যে থানা ভবনগুলোর নির্মাণকাজ শেষ করবেন। আমি ১৫ মাসের সঙ্গে আরও তিন মাস বাড়িয়ে দিলাম। ১৮ মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করলে আপনাদের আগাম ধন্যবাদ। কিন্তু ১৮ মাসের পরেও যদি কাজ শেষ না হয় তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অন্য রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি বলেন, খুব শিগগির শাহবাগ থানার ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করতে পারবো। এছাড়া মুগদা এবং বাড্ডা থানা খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারবো। আমরা যেন ৫০টি থানা বসবাসের উপযুক্ত করতে পারি।
‘দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ পুলিশের থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ’ প্রকল্পের আওতায় উপরোল্লিখিত থানা ভবন নির্মিত হচ্ছে। এক হাজার ৬২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৭টি জরাজীর্ণ থানা ভবনে নতুন ভবন নির্মাণ করে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা গণপূর্ত অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পুলিশ।
অনুষ্ঠানে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম, ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীসহ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি, ডিআইজিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
