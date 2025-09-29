ফ্যাসিবাদের দোসররা নিশ্চিহ্ন হয়নি: সালাম

ফ্যাসিবাদের দোসররা নিশ্চিহ্ন হয়নি: সালাম
জিয়া মঞ্চের সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম বলেছেন, আওয়ামী লীগের কারণে ফ্যাসিবাদের আগমন ঘটেছিল। তাদের মাধ্যমেই দেশে দুঃশাসনের সূচনা হয়েছিল। এখনো তারা একই কাজ করার চেষ্টা করছে বলে আমাদের ধারণা। এখনও ফ্যাসিবাদের দোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানাধীন জিয়া উদ্যানস্থ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এর মাজারে জিয়া মঞ্চের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এতে প্রায় পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। সেখানেই আব্দুস সালাম এমন মন্তব্য করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এতে প্রায় পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিয়া মঞ্চের সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম বলেন, আজ জিয়া মঞ্চের ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার হবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ অনুযায়ী দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়া। গত সতেরো বছর একটি ফ্যাসিবাদী সরকার এদেশকে শোষণ করেছে। এখনও ফ্যাসিবাদের দোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।
তিনি আরও বলেন, ২০০৬ সালে একটি রাজনৈতিক দলের কারণে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদের আগমন ঘটেছিল। তাদের মাধ্যমেই দেশে দুঃশাসনের সূচনা হয়েছিল। এখনও তারা একই কাজ করার চেষ্টা করছে বলে আমাদের ধারণা।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জিয়া মঞ্চ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল্লাহ ইকবাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুলহাস ইসলাম এবং সাবেক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ইঞ্জিনিয়ার জামাল হোসেন।
