বিদ্যুতের খুঁটিতে ওয়াইফাইয়ের তার লাগাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মতিঝিলে বিদ্যুতের খুঁটিতে ওয়াইফাই লাইন টানার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অলিউর রহমান (২৩) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে দিলকুশা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অলিউরের সহকর্মী সুমন জানান, বিদ্যুতের খুঁটিতে ওয়াইফাই তার লাগানোর সময় হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে যান অলিউর। পরে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয়।

অলিউরের গ্রামের বাড়ি ফেনীর পরশুরাম উপজেলার রাঙ্গামাটিয়ায়। তার বাবার নাম শেখ ফরিদ। ঢাকায় মতিঝিলের ফকিরাপুল এলাকায় বসবাস করতেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

