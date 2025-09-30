প্রিলিমিনারি টেস্টে সহায়তায় ৮৫ কর্মকর্তাকে পিএসসিতে সংযুক্তি
৪৯তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ অক্টোবর। প্রিলিমিনারি টেস্টে সহায়তার জন্য ৮৫ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সংযুক্ত দেওয়ার কর্মকর্তাদের সবাই সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)।
আরও পড়ুন:
৪৯তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা ১০ অক্টোবর, কেন্দ্র শুধু ঢাকায়
শিক্ষা ক্যাডার নিয়োগে ৪৯তম বিসিএসে ৩ লাখেরও বেশি আবেদন
একই প্রজ্ঞাপনে কন্ট্রোলরুমে দায়িত্ব পালনের জন্য ১০ জন নন-ক্যাডার সহকারী সচিবকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এ কর্মকর্তাদের আগামী ৬ অক্টোবর সকাল ১১টায় প্রথম পর্যায়ে ৪৭ জন এবং দুপুর ২টায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৮ জনের ওরিয়েন্টেশনের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মকর্তাদের নির্ধারিত সময়ে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।
আরএমএম/এসএনআর/এএসএম