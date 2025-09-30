বাড্ডায় মন্দির থেকে ৩০ রাউন্ড গুলি চুরি, ওসিসহ ৮ পুলিশ প্রত্যাহার

বাড্ডায় মন্দির থেকে ৩০ রাউন্ড গুলি চুরি, ওসিসহ ৮ পুলিশ প্রত্যাহার
রাজধানীর বাড্ডার নিমতলীর মহাদেব আশ্রম ও কালী মন্দিরে ডিউটিরত পুলিশ ফোর্সের মালামালসহ ৩০ রাউন্ড গুলি চুরির ঘটনায় বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে এক এসআই ও এএসআই এবং পাঁচ পুলিশ কনস্টেবলকেও প্রত্যাহার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) গুলশান বিভাগ পুলিশ ও ডিএমপি সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বাড্ডার নিমতলীর মহাদেব আশ্রম ও কালী মন্দিরে ডিউটিরত পুলিশ ফোর্সদের থাকার জন্য মন্দিরের বাউন্ডারির মধ্যে থাকা একটি নির্মাণাধীন ভবনের দোতলায় রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে কোনো একসময় ঘুমিয়ে থাকা চারজন ফোর্স ও তিনজন আনসার সদস্যের পাশ থেকে তাদের ৪টি ব্যাগ, ২টি মানিব্যাগ ও ৩টি মোবাইল চুরি হয়। এর মধ্যে একটি ব্যাগে ৩০ রাউন্ড শর্টগানের গুলি ছিল।
আরও পড়ুন
পুলিশের অস্ত্রের নম্বর মুছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা
মামলার পরিবর্তে ‘লিখিত অভিযোগ’ নিলে ব্যবস্থা: আইজিপি
পরবর্তীসময়ে সকাল পৌনে ১০টায় পুলিশ মণ্ডপ সংলগ্ন একটি পতিত জমির পাশ থেকে ব্যাগগুলো উদ্ধার করে। চুরি হওয়া গুলিগুলো অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়।
জানতে চাইলে ডিএমপির গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. তারেক মাহমুদ জানান, কর্তব্যে অবহেলার জন্য বাড্ডা থানার এসআই মোবাশ্বিরসহ একজন এএসআই ও পাঁচজন কনস্টেবলকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই ঘটনায় বাড্ডা থানার ওসি সাইফুল ইসলামকেও প্রত্যাহার করা হয়েছে।
ডিউটিরত পুলিশ ফোর্সদের চুরি যাওয়া মালামাল ও গুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি স্পষ্টত দায়িত্বে অবহেলা। সেজন্য বিভাগীয় পদক্ষেপ হিসেবে ওসি, এক এসআই, এক এএসআইসহ অভিযুক্ত ও দায়ী পাঁচ পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
টিটি/বিএ/জেআইএম