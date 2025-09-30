  2. জাতীয়

সতর্ক করলো ফায়ার সার্ভিস

ভলান্টিয়ারদের থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৩ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভলান্টিয়ারদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে একটি চক্র। সরকারি অনুদান দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরসহ ব্যক্তিগত তথ্য চাইছে। এ ঘটনায় ভলান্টিয়ারদের সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার জানান, ভলান্টিয়ারদের অনুদান দেওয়ার কোনো কর্মসূচি কিংবা ব্যাংক তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এ ধরনের ফোন কল প্রতারকদের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজেও একাধিকবার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, প্রতারকরা সম্ভবত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে ভলান্টিয়ারদের নম্বর সংগ্রহ করে এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে একটি নম্বর থেকে ভলান্টিয়ার মো. আশরাফ উদ্দিনের ফোনে কল দিয়ে সরকারি অনুদান দেওয়ার কথা বলে তার ব্যাংক তথ্য চান এবং ১০ হাজার টাকা দাবি করেন।

এ ঘটনায় সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত ভলান্টিয়ার আশরাফ উদ্দিন মতিঝিল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতারকদের ফাঁদে পা না দিতে এবং এ ধরনের কল পেলে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে ভলান্টিয়ারদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

