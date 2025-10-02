বিশ্ব বসতি দিবস সোমবার
আগামী ৬ অক্টোবর উদযাপিত হবে বিশ্ব বসতি দিবস। এবার বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ‘আরবান ক্রাইসিস রেসপন্স’, এর ভাবানুবাদ করা হয়েছে ‘পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা, নগর সমস্যায় সারা’।
১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালন হয়ে আসছে।
দিবস পালন উপলক্ষে এরই মধ্যে নানা প্রস্তুতি নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, দিবস উপলক্ষে ৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৮টায় একটি র্যালি জিয়া উদ্যান থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শেষ হবে। র্যালিতে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা থাকবেন।
দিবস উদযাপন উপলক্ষে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সেমিনারের আয়োজন করবে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও বসতি দিবস উদযাপন করা হবে।
বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে আগামী ৬ ও ৭ অক্টোবর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। প্রদর্শনীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার স্টল থাকবে বলেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে।
আরএমএম/বিএ/এএসএম