চিরচেনা ঢাকায় নেই যানজট, নেই কোলাহল

চিরচেনা ঢাকায় নেই যানজট, নেই কোলাহল
দুর্গাপূজা এবং সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিনের ছুটিতে ঢাকা যেন জনমানবশূন্য। ব্যস্ত নগরী হয়ে পড়েছে অনেকটা শান্ত-নিরিবিলি। নেই যানজটের চিরচেনা রূপ, সড়কগুলো রয়েছে প্রায় যানবাহনশূন্য।
সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে দুর্গাপূজার ছুটি মিলিয়ে বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে শনিবার (৪ অক্টোবর) পর্যন্ত ছুটি রয়েছে সরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে।
স্বাভাবিক দিনের তুলনায় আজ সড়কে গণপরিবহনসহ অন্যান্য গাড়ির সংখ্যা অনেক কম। জরুরি প্রয়োজনে যারা বের হয়েছেন গণপরিবহন কম থাকায় কিছুটা দুর্ভোগে পড়েছেন তারা। তবে সড়কগুলো অনেকটা ফাঁকা থাকলেও মেট্রোরেলে রয়েছে যাত্রীদের চাপ।
সড়কে রিকশা ও অটোরিকশার আনাগোনাও চোখে পড়ার মতো। স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য মানুষ এ বাহনগুলোকেই বেছে নিচ্ছেন। তবে যাত্রী কম থাকায় অনেক চালকই অলস সময় পার করছেন। আবার কোথাও কোথাও বিনা অজুহাতে অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর মিরপুর, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, রামপুরা, বনানী, খিলক্ষেত ও উত্তরাসহ রাজধানীর অধিকাংশ সড়কে সকালের দৃশ্য এমনই।
রাস্তাঘাটে তেমন দেখা মিলছে না যানবাহনের। ছুটির দিন হওয়ায় বাসে যাত্রীদের সংখ্যা কম। বাসের হেল্পাররা স্টপেজগুলোতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ডাকছেন। যেখানে অন্যদিনগুলোতে সাধারণ যাত্রীরা জোর করেও কোনো কোনো পরিবহনের দরজা খুলতে পারেন না।
গুলিস্তান থেকে মিরপুরে আসা যাত্রী শাহরিয়ার হাসানের সঙ্গে কথা হয়। তিনি মিরপুরের একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চাকরি করেন। শাহরিয়ার বলেন, প্রতিদিনের মতো আজও মিরপুরে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হই। কিন্তু ছুটির দিন হওয়ায় অন্যান্য দিনের মতো তেমন চোখে পড়ছে না যানবাহন। মানুষের ভিড়ের কারণে যেখানে যাতায়াতে ভোগান্তি হতো সেখানে আজ বাসের সিটগুলো প্রায় লোকশূন্য। মোড়ে হাঁকডাক করেও যাত্রী পাচ্ছেন না হেল্পাররা।
শ্যামলী থেকে শাহবাগ আসেন আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত কাজে শাহবাগের উদ্দেশ্যে বের হই। শ্যামলী থেকে শাহবাগ যেতে যেখানে সময় লাগতো প্রায় এক ঘণ্টা; সেখানে আজ ছুটির দিন হওয়ায় ২০ মিনিটে পৌঁছে যাই। বাসেও তেমন কোনো ভিড় নেই। বেশিরভাগ সিটই ফাঁকা।
দুর্গাপূজা এবং সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে চারদিনের ছুটি পাওয়ায় অনেকেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য ঢাকা ছেড়েছেন। অনেকে বিনোদনের জন্য পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণে গেছেন। এতে ব্যস্ত নগরী ঢাকা যেন শূন্য হয়ে পড়েছে।
শাহবাগ মোড়ে ট্রাফিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য মো. আব্দুস ছামাদ জানান, শাহবাগ অত্যন্ত ব্যস্ততম মোড়। কিন্তু আজ দুদিন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। কিছু অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া অন্য যানবাহন অনেক কম।
তবে আজ দুর্গাপূজার বিসর্জন উপলক্ষে দুপুরের পর থেকে মানুষ ও যানবাহনের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে তিনি জানান।
টিটি/বিএ/এএসএম