‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার’ প্রতি সংহতি জানিয়ে শাহবাগে মানববন্ধন

‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার’ প্রতি সংহতি জানিয়ে শাহবাগে মানববন্ধন
রাজধানীর শাহবাগে মানববন্ধনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের গাজায় ত্রাণ সরবরাহকারী জাহাজবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার’ প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেলে শাহবাগে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনটি আয়োজন করে কমিউনিটি ফর ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস নামক একটি সংগঠন।
এ সময় বক্তারা বলেন, ইসরায়েল মানবতার সব পর্যায়কে ভূলুণ্ঠিত করে ত্রাণ বহনবাহী জাহাজগুলোকে আটকে রেখেছে। গাজায় প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। সুমুদ ফ্লোটিলায় বাংলাদেশের একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আছে, আমরা তার প্রতি সম্মান জানাই।
ছাত্রদলের ঢাবি শাখার দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী বলেন, আমরা আজকে এখানে দাঁড়িয়েছি মানবতার পক্ষে। একজন মুসলমান হিসেবেই শুধু নয়, একজন মানুষ হিসেবেও এখানে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনের শিশুদের সঙ্গে পর্যন্ত ইসরায়েলি বর্বর বাহিনী নির্মমতা। বিশ্ব মানবতা আজ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।
এ সময় বক্তারা যার যার অবস্থান থেকে, যতটুকু সম্ভব গাজাবাসীর মানবতার পক্ষে দেশবাসীকে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানান। মানববন্ধনে একটিভিস্ট, রাজনীতিবিদ, লেখকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
এমএইচএ/এমএএইচ/জিকেএস