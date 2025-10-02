  2. জাতীয়

সব সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়তে চাই: মেয়র শাহাদাত

প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, সব সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়তে চাই।চট্টগ্রামকে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে বিজয়া দশমীর প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

চসিক মেয়র বলেন, চট্টগ্রামকে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ শহরে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে উৎসব পালন করছে। প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবকে সবার উৎসব হিসেবে উদযাপনের মধ্যদিয়েই প্রকৃত নাগরিকত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

শাহাদাত হোসেন বলেন, পূজা উপলক্ষে মণ্ডপে সহযোগিতা দেওয়া, আলোকসজ্জা, সড়ক সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করেছে সিটি করপোরেশন। সব ধর্মের মানুষের জন্য নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়তে চাই। সবার সহযোগিতায় আমরা ‘নিরাপদ চট্টগ্রাম’ গড়ে তুলবো।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি অধ্যাপক অর্পণ কান্তি ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার নাথসহ সিটি করপোরেশন ও পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

