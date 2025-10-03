  2. জাতীয়

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা-পাবনা সড়ক পরিদর্শনে ঊর্ধ্বতনরা

প্রকাশিত: ০৩:৪৬ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা-পাবনা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরেজমিন পরিদর্শনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

উত্তরের কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ জেলা পাবনার সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিবরা। এরা হলেন- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম।

এ লক্ষ্যে তাদের নেতৃত্বে সরকারের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য পাবনা যান। তাদের সঙ্গে ছিলেন বিআইডব্লিউটিএ’র সাবেক চেয়ারম্যান, বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সমন্বয়ক শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

এছাড়া প্রতিনিধিদলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন৷।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) এ দুই সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পাবনার চারটি এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে যাওয়ার আগে পাবনার বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পাবনা জেলার জেলা প্রশাসক এ সময় তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন৷

জানা যায়, এ দুই মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পাবনা সফর করেছেন শিমুল বিশ্বাস। শুক্রবার সকালে তারা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাবনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

এ সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো- পাবনার সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সেক্টরে গতি বাড়াতে ঢাকা-পাবনা সরাসরি রেল চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই, জ্বালানি ব্যয় কমাতে ঢাকা-পাবনা ফেরি পথের দূরত্ব কমানোসহ জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানু হক ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম জানান, পাবনা সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো- ঢাকা-পাবনা সরাসরি রেল যোগাযোগ চালুর বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং জ্বালানি ব্যয় ও সময় হ্রাস করে বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থার নিশ্চিত করার জন্য কাজিরহাট থেকে ফেরিঘাট স্থানান্তর করে খাসচরে চালু করা।

এছাড়া অনান্য সংযোগ সড়ক চালুর বিষয়ও পরিদর্শন করা হয়েছে। পাবনা থেকে ঢাকার রেল যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে ঢালার চর থেকে রাজবাড়ী হয়ে পদ্মা রেল সেতুর সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ঢালার চর-রাজবাড়ী রেল ব্রিজ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা দেখাও ছিল পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস জানান, পাবনার সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের পাবনা সফর নিঃসন্দেহে মাইলফলক। কেননা পাবনা হচ্ছে একটি কৃষি, শিক্ষা, ওষুধ শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জেলা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন খুবই জরুরি দরকার। এ ক্ষেত্রে সরকারের দুই সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাবনা সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। পাবনা সফর করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান শিমুল বিশ্বাস।

