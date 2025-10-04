  2. জাতীয়

দুর্ঘটনায় আহত ডা. রফিকুলকে দেখতে গেলেন রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ডা. রফিকুলকে দেখতে তার বাসভবনে যান বিএনপির নেতারা/ছবি: সংগৃহীত

দুর্ঘটনায় বাম পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলামের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার (৪ অক্টোবর) ডা. রফিকের বাসভবনে যান রিজভী। এসময় রফিকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সহ-প্রচার বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল করিম শাহীন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুব আনাম স্বপন প্রমুখ।

গত সোমবার দুর্ঘটনার শিকার হন ডা. রফিকুল ইসলাম। তার এমআরআই ও পায়ের এক্স-রে করালে লিগামেন্ট ও টেন্ডনে সমস্যা ধরা পড়ে। পরে ডা. রফিকের চিকিৎসায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ একদল চিকিৎসকের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করে চিকিৎসকদের পরামর্শে আপাতত কমপক্ষে তিন সপ্তাহ বিশ্রামে আছেন তিনি।

