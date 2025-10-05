গেন্ডারিয়ায় নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার
রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় অজ্ঞাতপরিচয় (২৫) এক নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশনের পাশ থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
গেন্ডারিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এস আই) মো. তৌফিক এনাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গেন্ডারিয়া রেলস্টেশনের উত্তর পাশে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে গলাকাটা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আরও পড়ুন
বরিশালে স্ত্রীকে হত্যা করে মরদেহ গুম, স্বামীর মৃত্যুদণ্ড
তিনি আরও বলেন, ওই নারীকে গলা কেটে হত্যা করে কাদাযুক্ত ঘাসের মধ্যে রেখে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ধর্ষণের আলামত পরীক্ষা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
কাজী আল-আমিন/ইএ/জেআইএম