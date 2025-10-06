ছয় মাসে ডিএমপির ২৫৯ বিশেষ অভিযান, ১১৩২৩ আসামি গ্রেফতার

ছয় মাসে ডিএমপির ২৫৯ বিশেষ অভিযান, ১১৩২৩ আসামি গ্রেফতার
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গত ছয় মাসে (মার্চ থেকে আগস্ট) সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়ায় ৫৫৫৮টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। এই সময়ে ২৫৯টি বিশেষ অভিযানে ১১ হাজার ৩২৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়, যার মধ্যে ২৭৭১ জনকে কারাদণ্ড এবং মোট ৩৫ লাখ ৫ হাজার ১৩০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।
ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড (অনাদায়ে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড) দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন শাস্তি হিসেবে ১ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে মাদক, মোবাইল ছিনতাই, চুরি, ইভটিজিং, অবৈধভাবে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও ট্রাফিক সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ডিএমপির এই কর্মকর্তা আরও জানান, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তাৎক্ষণিক বিচার কার্যক্রমের এই প্রক্রিয়ার ফলে ভুক্তভোগীরা দ্রুত বিচারিক সেবা পাচ্ছেন এবং নগরীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধ দমন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা সবসময় বদ্ধপরিকর এবং এই কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাবে।
টিটি/এএমএ